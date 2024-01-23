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Для российских чиновников закупили 105 автомобилей Lada Vesta

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Для российских чиновников закупили 105 автомобилей Lada Vesta

Фото: pixabay.com

Служебные автомобили, которые уже заменили, уйдут на открытых аукционных торгах. Вырученные средства направят на закупку новых машин и оборудования к ним

Российские чиновники начали пересаживаться на отечественные автомобили: Управделами президента РФ закупило для них 105 машин Lada Vesta, сообщает ТАСС .

Новыми авто заменят иностранные машины, которые выработали свой моторесурс и для дальнейшей эксплуатации которых нужны дополнительные затраты. Отечественные автомобили закупили за счет средств целевой субсидии в конце 2023 года.

Сколько всего автомобилей планируется закупить, не уточняется – эти объемы будут определяться с учетом бюджетного финансирования и технических возможностей автопроизводителей.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил пересадить чиновников на отечественные авто. Минпромторг рекомендовал госслужащим использовать в служебных целях машины брендов УАЗ, Lada, “Москвич”, Aurus, Haval и Evolut.

Взято отсюда.

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