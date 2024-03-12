Для школьников и студентов из многодетных семей организуют бесплатный проезд в общественном транспорте

12 марта в Правительстве Алтайского края прошло совещание по вопросам социальной поддержки многодетной семьи.

На совещании обсудили пути реализации Указа президента России о социальных мерах поддержки многодетных семей, который принят в конце января.

Указом принят единый статус многодетной семьи России, который теперь устанавливается бессрочно.

– В связи с Указам всем регионам страны были даны рекомендации: принять и реализовать свой перечень мер социальной поддержки многодетных семей. Далее мы должны будем выйти с законодательными инициативами, поскольку меры соцподдержки начнут реализовываться уже с 1 апреля текущего года, – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как отметила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, в Алтайском крае сейчас проживает почти 33 тыс. многодетных семей. В связи с Указом президента количество семей увеличится до 35 тыс. 780 многодетных семей. Удостоверения единого образца выдадут всем многодетным семьям по всей стране.

Уже подготовлен проект закона Алтайского края о мерах социальной поддержки многодетных семей, согласно которому многодетной считается семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Социальная поддержка будет осуществляться до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.

Законопроект депутаты АКЗС рассмотрят на мартовской сессии.

В законопроект включены все прежние краевые льготы для многодетных семей, а также две новые, предписанные Указом президента. В числе новых социальных мер поддержки – 30-процентная льгота на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также бесплатный проезд для школьников на общественном городском и муниципальном транспорте.

На совещании руководители профильных Министерств обменялись мнениями, как новые меры соцподдержки реализовать на практике. В обсуждении приняли участие депутаты АКЗС, руководители Министерств и главы администраций города Барнаула, Бийска, Рубцовска.

Председатель АКЗС Александр Романенко обратил внимание присутствующих на то, что нужно точнее прописать реализацию льготы по бесплатному проезду школьников в межмуниципальном общественном транспорте и определить, кто из муниципальных образований будет финансировать этот проезд.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил участникам совещания проработать проблемные моменты, возникшие в ходе обсуждения социальных мер поддержки, касающиеся горячего питания для многодетных семей в средних профессиональных учебных заведениях и бесплатного проезда школьников и студентов.

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Взято отсюда.

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