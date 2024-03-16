Для студентов колледжа АлтГУ провели тренинг «Искусство выступать публично»

13 марта студенты колледжа АлтГУ узнали об ораторском искусстве. Тренинг для них провел основатель и руководитель Школы ораторского искусства «Трибуна» Антон Бобков .

Тренер рассказал ребятам теоретические аспекты выступления. Студенты узнали о составляющих публичной речи, способах преодоления страхов и волнения. На практике под руководством Антона Бобкова будущие ораторы отработали правильные позы и жесты оратора, выразительность мимики, а также приемы и техники убедительной речи.

– Тренинг для меня был важен, потому что навык грамотного выступления перед аудиторией полезен во всех сферах жизни. На этом мероприятии я узнал об основах ораторского мастерства и впервые применил их на практике, – рассказал Ярослав Адамов , студент колледжа АлтГУ.

В завершении тренингового занятия студенты подготовили публичную речь и выступили перед аудиторией.

– Конечно, было непривычно выступать перед публикой, но это оказалось полезным упражнением. Я, как и другие ребята, смог взглянуть на себя со стороны и оценить свои сильные и слабые стороны. Рад, что посетил этот тренинг, – отметил Егор Зелковский , студент колледжа АлтГУ.

– Студенты активно включились в работу: слушали, говорили, учились держать внимание аудитории, выступали, и я, как зритель, скажу честно: доверие вызвали. Конечно, каждый почерпнул что-то важное именно для себя. Участие в этом тренинге – огромный задел для работы над собой в будущем, – рассказала Яна Истомина , педагог-воспитатель колледжа АлтГУ.

Взято отсюда.

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