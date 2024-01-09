Новые законы, новые цены и новые правила выплаты маткапитала

Новый год наступил, каникулы кончились, пора возвращаться в трудовые будни и выполнять, наконец, данное себе обещание уж в этом-то году зажить по-новому. Впрочем, даже если вы ничего подобного не обещали или обещали, но передумали, жить по-новому всё равно придется. Как минимум, в некоторых вещах: одни законы и правила с наступлением 2024 года изменились, другие изменятся в ближайшее время. Мы подробно рассказывали обо всех изменениях, а в этом материале — краткое содержание для тех, кто последние две недели был занят празднованием и всё пропустил.

Какие выплаты повысят

1 января в России проиндексировали прожиточные минимумы, МРОТ и некоторые пособия. В среднем по России ПМ на душу населения в 2024 году установлен на уровне 15 453 рублей. ПМ трудоспособного населения — 16 844 рубля, пенсионеров — 13 290 рублей, детей — 14 989 рублей. Эти показатели используются для расчета разного рода выплат и пособий. Например, универсальное пособие на ребенка составляет от 50 до 100% детского ПМ — соответственно, оно в этом году тоже вырастет. Ранее мы подробнее рассказывали о том, как изменятся пособия и выплаты.

Базово назначают минимальное пособие — 50% ПМ, если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% ПМ, если и этого мало — 100%. То есть, минимальное пособие на ребенка в 2024 году составит 7494 рубля, максимальное — 14 989 рублей. Беременные женщины смогут получить от 8422 рублей до 16 844 рублей — в зависимости от того, насколько трудна их жизненная ситуация.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составляет 19 242 рубля — работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке меньше этой суммы. С начала года также проиндексировали зарплаты бюджетников — сотрудников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. Всем остальным по закону тоже положена индексация, но не обязательно в январе.

Размер материнского капитала тоже увеличится, но чуть позже — 1 февраля его проиндексируют на 7,5%. После этого выплата на первого ребенка — 630 967 рублей, на второго — 833 800 рублей.

Что будет с пенсиями

Неработающим пенсионерам повысили пенсии 1 января — их проиндексировали на 7,5%. В среднем страховая пенсия по старости после этой индексации должна составить 23,4 тысячи рублей. Но поскольку пенсия рассчитывается индивидуально, с учетом стажа и заработка, то и прибавка у каждого пенсионера будет отличаться.

В апреле на те же 7,5% вырастут социальные пенсии — их получают нетрудоспособные граждане, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.

Работающие пенсионеры, как и прежде, останутся без индексации. Их пенсии не индексируются с 2016 года.

На что вырастут цены

Ценам свойственно расти каждый год, 2024-й не станет исключением. Общая инфляция, по прогнозам Центробанка, составит 4–4,5%. Ожидается, что на 5–20% вырастут отпускные цены для ритейлеров на молочную продукцию, кофе, соки, рис, конфеты и другие товары.

В июле нас ждет индексация тарифов на оплату ЖКУ — в среднем по стране они вырастут на 9,64%, но точный уровень повышения будет зависеть от региона. Самая высокая индексация ждет жителей Забайкалья — там тарифы вырастут на 15%, а самая низкая будет в Республике Хакасия — всего на 4%.

В июле же вырастут некоторые государственные пошлины. В том числе подорожает загранпаспорт — госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации для взрослого гражданина России вырастет с пяти до шести тысяч рублей, для ребенка младше 14 лет — с двух с половиной тысяч рублей до трех.

На алкоголь и табачные изделия снова повышают акцизы, что скажется на их конечной цене. Акциз на крепкий алкоголь в 2024 году вырос с 613 до 643 рублей за литр этилового спирта, на алкоголь крепостью до 9% — 514 рублей. Весной в три раза вырастут акцизы на винные напитки и шампанское — с 45 до 141 рубля за литр, на вино — с 34 до 108 рублей. Единая минимальная цена за пачку сигарет с 1 января выросла со 119 до 129 рублей.

Как будут призывать в армию

С 1 января 2024 года повышается верхняя планка призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет, нижняя останется прежней — забирать в армию будут так же с 18 лет. Те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, уже переведены в запас по старым правилам и под призыв не попадут.

В 2023 году Госдума также изменила допустимый возраст заключения первого контракта, разрешила присылать повестки на «Госуслуги» и внесла еще ряд изменений в законы об армии. Подробнее о них мы рассказывали ранее.

Какие законы вступили в силу

С 1 января начал действовать закон о праве россиян на кредитные каникулы для потребительских кредитов. Они подразумевают, что в случае падения дохода заемщик может на полгода взять перерыв и не платить ежемесячные взносы. Прежде такая практика на постоянной основе применялась только к ипотечным кредитам, для потребительских ее ввели временно после начала пандемии.

Вступили в силу некоторые изменения, которые касаются налогов. Размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей вырос с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год, по расходам на себя — со 120 до 150 тысяч рублей. Кроме того, теперь вычет можно получить за оплату обучения супруга (супруги) по очной форме. Также по новым правилам социальные налоговые вычеты можно получать по «упрощенке» — без предоставления в налоговую договоров на оказание платных услуг (образовательных, медицинских и других), копий лицензий и чеков на оплату.

Также с 1 января банки будут обязаны уведомлять заемщиков о рисках невыплаты кредита, а на «Госуслугах» можно будет дать или отозвать согласие на использование биометрии. Подробнее о других документах, которые уже вступили в силу в январе, мы рассказывали в ежемесячном обзоре законов.

Что нового для водителей

2024 год обещает быть сравнительно спокойным для автомобилистов: проект нового КоАП завис и больше не обсуждается, техосмотр почти отменен, нет и сюрпризов в области ОСАГО. Но мелких изменений всё равно немало.

Например, с 1 апреля изменится закон «О безопасности дорожного движения» в части выдачи и сроков действия водительских удостоверений, что позволит аннулировать некоторые из них (в основном это коснется водителей автобусов и грузового транспорта). С 1 сентября вступят в силу поправки к ряду нормативов, включая закон «Об автомобильных дорогах», которые пропишут новые требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений. Правда, окончательная версия требований еще не утверждена, так что подробности позже. Есть и другие изменения, которые готовятся принять или уже приняли, подробнее о них мы рассказывали в рубрике «Авто».

Что нового для родителей

Власти в последний год много говорили о рождаемости и в том числе ставки делали на материальную поддержку семей. Так что родителей и тех, кто только готовится ими стать, ждет масса изменений в выплатах и пособиях.

Вырос максимальный размер пособия по беременности и родам — оно рассчитывается на основе зарплаты женщины, которая идет в декрет, но есть и «потолок», больше которого не заплатят. В 2023 году за «стандартный» декрет (140 дней) можно было получить не больше 383 тысяч рублей, в 2024 году максимальная выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам составит 565 562 рубля. При осложненных родах — 630 198 рублей, а при рождении сразу нескольких малышей — до 783 708 рублей.

Когда заканчивается отпуск по беременности и родам, начинается отпуск по уходу за ребенком. Его, в отличие от так называемого декрета, может оформить не только мама — уход за ребенком могут взять на себя папа, бабушка, дедушка и другие близкие родственники. Им в этот период тоже платится пособие, которое прежде переставали платить, если человек ухаживающий возвращался к работе — теперь его отменять не будут до конца срока, на который его назначили, пока малышу не исполнится полтора года.

Универсальное пособие напрямую связано с прожиточным минимумом, выросли ПМ — выросли и размеры пособий. Минимальное пособие на ребенка в 2024 году составляет 7494 рубля, максимальное — 14 989 рублей. Беременные женщины смогут получить от 8422 рублей до 16 844 рублей — в зависимости от того, насколько трудна их жизненная ситуация.

Материнский капитал вырастет с 1 февраля, но есть изменения, которые уже вступили в силу: теперь маткапитал могут получить только родители, которые являлись гражданами России на момент рождения ребенка. Кроме того, при назначении выплаты больше не учитываются дети, которые не получили гражданство РФ по праву рождения.

Как будем отдыхать в 2024 году

По правилам, при формировании так называемого производственного календаря нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни, так что каждый год календарь выходных и праздников немного отличается. Первые длинные выходные мы с вами уже отгуляли — самое время строить планы на следующие. А чтобы было проще планировать, мы подготовили календарик-памятку.

Взято Источник

09.01.2024