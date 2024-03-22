Такси. Водитель. Машина Фото: Unsplash.com
22 марта 1907 года в Англии появилось первое такси – кэб со специальным таксометром, который оказывал услуги по перевозке пассажиров. Теперь этот день считается профессиональным праздником таксистов
Международный день таксиста отмечается в пятницу, 22 марта. По случаю этого праздника мы подготовили подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и СМС-сообщениях.
Поздравления с Днем таксиста в стихах
Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться – лишь домой,
К семье любимой и родной!
Поздравляю вас, таксисты,
С днем профессиональным.
Пусть каждый будет пассажир
Для вас лишь идеальный.
Пустых и чистых вам дорог
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.
Поздравляю с Днем таксиста!
Будет пусть судьба лучиста,
На заказы не скупится,
Словно щедрая Жар-птица.
Пусть клиенты не скупятся,
Аккуратненько садятся
И не хлопают дверями
И не курят рядом с вами.
Легких, прибыльных дорог
Без ГАИ и “дураков”.
Такси Фото: unsplash.com
Поздравления с Днем таксиста 2024 в прозе
Поздравляю с Днем таксиста и желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости за баранкой и неугасаемых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зеленого света на пути к удаче и отсутствия знаков “Стоп” в достижении целей.
Поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения!
Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю, чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.
Такси. Водитель. Машина Фото: Unsplash.com
Поздравления в День таксиста в СМС
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас!
Город знаешь ты отлично,
За рулем сидишь давно.
Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть все будет хорошо!
Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть клиентов будет много,
Пусть машина едет быстро,
Гладкой будет пусть дорога!
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