Такси. Водитель. Машина Фото: Unsplash.com

22 марта 1907 года в Англии появилось первое такси – кэб со специальным таксометром, который оказывал услуги по перевозке пассажиров. Теперь этот день считается профессиональным праздником таксистов

Международный день таксиста отмечается в пятницу, 22 марта. По случаю этого праздника мы подготовили подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и СМС-сообщениях.

Поздравления с Днем таксиста в стихах

Мы с Днем таксиста поздравляем.

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,

Поменьше полицейских строгих,

Машина чтоб не подводила

И много денег приносила.

Всегда удачного пути

И только счастья впереди.

А торопиться – лишь домой,

К семье любимой и родной!

Поздравляю вас, таксисты,

С днем профессиональным.

Пусть каждый будет пассажир

Для вас лишь идеальный.

Пустых и чистых вам дорог

И выручки приличной.

В семье и дома пусть всегда

Все будет лишь отлично.

Поздравляю с Днем таксиста!

Будет пусть судьба лучиста,

На заказы не скупится,

Словно щедрая Жар-птица.

Пусть клиенты не скупятся,

Аккуратненько садятся

И не хлопают дверями

И не курят рядом с вами.

Легких, прибыльных дорог

Без ГАИ и “дураков”.

Такси Фото: unsplash.com

Поздравления с Днем таксиста 2024 в прозе

Поздравляю с Днем таксиста и желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости за баранкой и неугасаемых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зеленого света на пути к удаче и отсутствия знаков “Стоп” в достижении целей.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения!

Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю, чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.

Такси. Водитель. Машина Фото: Unsplash.com

Поздравления в День таксиста в СМС

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас!

Город знаешь ты отлично,

За рулем сидишь давно.

Поздравляю с Днем таксиста!

Пусть все будет хорошо!

Поздравляю с Днем таксиста!

Пусть клиентов будет много,

Пусть машина едет быстро,

Гладкой будет пусть дорога!

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