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Для ушастых и блохастых: в бийском приюте для животных сделали 24 новых вольера

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Для ушастых и блохастых: в бийском приюте для животных сделали 24 новых вольера

Это позволит принять на баланс большее количество собак и кошек

Бийские зоозащитники из организации “Преданность” получили возможность расширить помещение и построить новые вольеры благодаря Фонду Президентских грантов.

Все дело в том, что два года назад приют лишился части помещения.

– Это была для нас огромная потеря, постоянная нехватка мест еще больше усугубилась, – вспоминают волонтеры.

В рамках реализации проекта при поддержке Фонда президентских грантов завершено строительство пристройки, в которой смонтированы дополнительные 24 вольера. В большей части из них с декабря уже живут собаки, в остальных устраняются небольшие недочеты, допущенные при монтаже. Зооволонтеры обещают – в ближайшие недели будет запущен весь вольерный ряд.

– Мы надеемся что благодаря нашему долгожданному расширению станет эффективней наша работа по программе “отлов-стерилизация-возврат в среду”, мы сможем держать одновременно большее количество животных, и конечно же будет спасено еще много животных, нуждающихся в экстренной помощи, – подвели итог активисты.

Отмечается, что без активного содействия волонтеров, школьных волонтерских отрядов, посещающих приют, неравнодушных жителей города, близлежащих районов и даже других регионов страны, функционирование передержки было бы невозможно. 

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Взято отсюда

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