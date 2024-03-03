Длинные мартовские выходные? Как отдыхаем на 8 марта

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Россияне отдохнули три дня на День защитника Отечества. Прошло две недели, и ура! – снова три выходных дня в связи с празднованием Международного женского дня

На следующей недели россияне отметят один из любимых весенних праздников – Женский день. Это не просто всеобщий “дамский” праздник, но и официальный выходной.

Рассказываем, как отдохнем 8 марта 2024 и когда снова выйдем на работу.

Как будем работать перед 8 марта 2024

Предпраздничная неделя будет сокращенной.

Россияне, работающие по пятидневной системе, отработают только четыре дня – с понедельника по четверг. В четверг, 7 марта, рабочий день будет сокращенным.

Незабудка. Букет. Цветы Фото: Unsplash.com Как отдыхаем на 8 Марта 2024 года

8 марта – это пятница.

Поэтому праздничных выходных будет три – с 8 по 10 марта, с пятницы по воскресенье.

Следующие долгие выходные россиян традиционно ожидают в мае. В честь 1 и 9 мая запланировали по четыре дня отдыха.

Взято отсюда.

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