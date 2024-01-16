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Длинные выходные впереди: как россияне будут отдыхать на 23 февраля в 2024 году

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Длинные выходные впереди: как россияне будут отдыхать на 23 февраля в 2024 году

Следующие длинные выходные после новогодних праздников наступят по случаю Дня защитника Отечества

Россияне еще не успели отойти от длинных новогодних праздников и только начали настраиваться на рабочий лад, как не за горами следующие длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества, сообщает “Амик”.

23 февраля ежегодно объявляют официальным выходным днем. В 2024 году этот праздник выпадает на пятницу, соответственно россияне будут отдыхать целых три  дня: 23 (пятница), 24 (суббота) и 25 (воскресенье). 

Согласно Трудовому кодексу, рабочий день, который предшествует праздничному, сокращен на один час. Поэтому 22 февраля, в четверг, можно будет уйти с работы пораньше и заняться своими  делами. Однако данное правило соблюдается не везде. В основном оно касается бюджетных организаций. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит уточнить у руководителя, как вы работает на кануне Дня защитника Отечества.

26 февраля все россияне снова приступят к работе.

Выходные дни пролетают стремительно, незаметно. Однако не стоит отчаиваться, так как меньше чем через месяц после празднования Дня защитника Отечества наступит женский праздник, по случаю которого в стране тоже объявлены официальные выходные дни.

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Взято отсюда

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