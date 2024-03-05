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Для россиян хотят ввести лимит на SIM-карты

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Ограничение может быть разное для физлиц и юрлиц

Для россиян хотят ввести лимит на SIM-карты

Смартфон в руках / Фото: unsplash.com

В России прорабатывают введение лимита на количество SIM-карт, которые могут оформить на себя граждане, пишет “Парламентская газета”.

Как пояснил сенатор Артем Шейкин, такая необходимость возникла из-за массовой регистрации SIM-карт на одного человека для незаконных действий, в том числе и мошеннических.

“В рамках предложенных изменений это ограничение может быть разное для физических лиц, юридических лиц и нерезидентов”, – уточнил Шейкин.

Лимит на одного абонента может составить 100 SIM-карт. Однако это число может измениться при дальнейшей проработке документа.

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