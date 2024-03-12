Для тех, кто находится в сильно сжатых сроках. Как сделать переезд максимально быстрым

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Переезд – всегда головная боль. Особенно, если приходится переезжать довольно часто. Следуя этим правилам, можно значительно сэкономить время и не успеть поругаться с родственниками.

Первым делом, рекомендуется провести ревизию своих вещей. Даже если времени осталось совсем немного, старайтесь быстро просмотреть все свои пожитки, чтобы избавиться от ненужного хлама. Вещи, которые вам больше не потребуются, можно раздать друзьям или продать, а предметы, которыми вы планируете воспользоваться в будущем, можно сохранить в сервисе хранения вещей.

Второй совет – используйте в качестве упаковки все, что у вас под рукой. Чтобы не тратить драгоценное время на поиск упаковочных материалов, воспользуйтесь имеющимися у вас чемоданами, сумками, пакетами (включая мусорные), старыми газетами и покрывалами.

Третий совет – не обязательно маркировать коробки. Разумеется, будет сложнее распаковывать вещи на новом месте, если вы откажетесь от маркировки коробок, однако это позволит вам сэкономить время во время самого переезда. Для хрупких предметов все-таки лучше использовать яркую маркировку, например, при помощи яркого скотча.

Наконец, не требуется разбирать мебель. Если вам необходимо перевезти мебель в сжатые сроки, рекомендуется оставить ее в том виде, в котором она находится в комнате. При выборе грузового автомобиля и услуги грузчиков обязательно учтите размеры мебели, чтобы она поместилась в транспорт и чтобы вы не повредили свою спину, вынося крупные предметы из квартиры. Как пишут «Белновости».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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