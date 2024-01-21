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Для всех держателей карты ” МИР” готовят важные изменения

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21 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Неоднозначные нововведения ожидают держателей банковских карт национальной платежной системы “Мир”.

Об этом ИА DEITA.RU сообщили на портале “Банки.ру”.

По словам экспертов, с весны этого года держатели таких карт смогут воспользоваться опцией постоплаты. В рамках этой процедуры стоимость покупки будет списываться со счета не сразу, а через несколько часов или даже дней.

Эксперты объясняют, что такие платежи обычно связаны с покупками, требующими предварительной авторизации. К ним относятся операции в интернет-магазинах,оплата услуг, прокат автомобилей или скутеров, бронирование гостиниц.

В тоже время, несмотря на удобство, появление важных изменений для всех держателей карт “Мир” влечет за собой и некоторые риски. В частности, владельцев” пластика” могут смутить многочисленные просрочки платежей, которые могут свести на нет столь необходимые суммы в самый неподходящий момент.

Кроме того, если они пользуются кредитной картой с небольшим льготным периодом платежей, то могут не соблюсти его, и тогда придется вернуть всю сумму долга плюс набежавшие проценты. В связи с появлением технологических инноваций существует также риск приостановки действия карт из-за утечки информации или нехватки средств.

Фото: Из открытых источников

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Автор: glavred

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