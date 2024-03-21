Дмитрий Демешин поручил восстановить права 126 жителям Алтайского края

По итогам личного приема заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина восстановлены права 126 инвалидов

В Алтайском крае по итогам личного приема заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина восстановлены права 126 инвалидов, которым в результате мошенничества были выданы ненадлежащие технические средства реабилитации, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, что в октябре 2023 года во время рабочей поездки в регион на личный прием к Демешину обратился житель Рубцовска, который сообщил о мошеннических действиях при выполнении государственного контракта на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Установлено, что в 2023 году общество с ограниченной ответственностью “Алтайледтех” приобрело право за счет федерального бюджета поставить местным жителям – инвалидам по слуху в целях их реабилитации 165 телефонных устройств. Однако руководителем юридического лица при поставке техники не указывалась ее полная спецификация и маркировка, в результате 126 гражданам были переданы аппараты, не соответствующие условиям и заявленным техническим требованиям, худших характеристик и меньшей стоимости.

В результате мошенничества у Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю, оплатившего государственный контракт, похищены денежные средства в особо крупном размере.

Демешин поручил прокурору Алтайского края детально разобраться в ситуации, инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации, обеспечить действенное надзорное сопровождение восстановления прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В результате в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По итогу принятых мер права 126 инвалидов полностью восстановлены, им выданы надлежащие технические средства, обеспечено прохождение реабилитационных процедур.

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Взято отсюда