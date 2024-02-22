Дмитрий Красилов Фото: vk.com/krasilov94

По словам знакомых Красилова, после шоу танцор почувствовал себя сильным и поверил в себя. Во время съемок он и другие участники проходили серьезные испытания

Дмитрий Красилов, о смерти которого стало известно 18 декабря 2023 года, незадолго до смерти снялся в реалити-шоу “Выживалити” на телеканале “Пятница”. Артист боролся за приз в 10 млн рублей, сообщает KP.ru.

Красилов оказался среди 14 участников, которые отправились в Абхазию в октябре 2023 года. Шоумен делился своими принципами, которым следовал всю жизнь:

“У моего тела нет границ, главное – не останавливаться. Если выбирать между физическим и моральным духом, то я выберу моральный. Ноги могут отказать, но твой дух будет идти вперед! Этот симбиоз физики и духа будет прошибать все насквозь, и будем вот так топать ножкой, все будут разлетаться, а мы будем лететь!”, – говорил Красилов за два месяца до своей смерти.

В телеэфир шоу выйдет 1 марта, его покажут вечером на телеканале “Пятница!”.

Напомним, уроженец Заринска Дмитрий Красилов умер в московской квартире в возрасте 29 лет. Его похоронили на Старом кладбище в родном городе рядом с могилой его отца.

Взято отсюда