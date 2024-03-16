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Дмитрий Мавлютов: «Каждый из нас должен взять на себя ответственность»

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Дмитрий Мавлютов: «Каждый из нас должен взять на себя ответственность»

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Мавлютов принял участие в голосовании.

« Сегодня я исполнил свой гражданский долг и пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в значимом событии, определяющее будущее России. Каждый из нас должен проявить волю, сделать выбор и взять на себя ответственность за то, как будет развиваться наша страна и по какому пути пойдет Россия. Выбрать Президента — значит выбрать будущее страны!» , — подчеркнул Дмитрий Мавлютов.

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Взято отсюда.

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