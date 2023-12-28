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Дмитрий Попов оценил смертность в Алтайском крае и назвал ее главные причины

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Дмитрий Попов оценил смертность в Алтайском крае и назвал ее главные причины

Врач. Больница Фото: "Толк"

Основную долю в причинах смертности занимают заболевания системы кровообращения, среди них инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность

В 2023 году по сравнению с 2019 годом количество умерших в Алтайском крае уменьшилось на полторы тысячи человек, сообщил в беседе с “КП-Барнаул” глава минздрава региона Дмитрий Попов.

При этом по рождаемости край идет на убыль – по сравнению с прошлым годом число новорожденных будет примерно на 700 меньше. В пиковые времена в год в Алтайском крае рождалось до 32 тысяч детей.

Объясняется это демографической ямой: снижается количество женщин фертильного возраста, которые способны родить ребенка. По словам министра, идет тренд на отложенное материнство.

“Если раньше средний возраст первородящей женщины был 20–21 год, то сейчас это порядка 27 лет. Чем позднее первые роды, тем больше под сомнение ставятся вторые и последующие. Все это сказывается на уменьшении числа новорожденных”, – пояснил Попов.

Взято отсюда

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