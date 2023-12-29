Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дмитрий Попов высказался против идеи вооружить врачей скорой помощи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дмитрий Попов высказался против идеи вооружить врачей скорой помощи

Глава минздрава Алтайского края отметил другие способы защитить себя

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов высказался против идеи вооружить врачей скорой помощи, предложенной депутатом АКЗС Александром Булаевым, и перечислил другие способы защиты медиков от нападений. Об этом сообщил “Амител”. 

– Я против электрошокеров. Вообще, когда происходят случаи нападения на учителей, врачей, – это говорит о незрелости нашего общества. Конечно, медиков нужно защищать, – сказал глава краевого минздрава.

Попов рассказал, что защищать врачей будут при помощи нагрудных камер и камер, установленных в машинах скорой помощи. В этом случае пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.

Он также добавил, что в экстренной ситуации врачи скорой помощи могут воспользоваться тревожными кнопками. 

Ранее главный врач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов рассказал “БР”, что вооружение медиков ни к чему хорошему бы не привело. Во-первых, нужно время на овладение нужными навыками, а во-вторых, врач – это все-таки мирная профессия, призванная помогать, а значит, медик не должен быть с дубинкой.

погода на 14 , погода в краснодаре ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix