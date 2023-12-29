Глава минздрава Алтайского края отметил другие способы защитить себя

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов высказался против идеи вооружить врачей скорой помощи, предложенной депутатом АКЗС Александром Булаевым, и перечислил другие способы защиты медиков от нападений. Об этом сообщил “Амител”.

– Я против электрошокеров. Вообще, когда происходят случаи нападения на учителей, врачей, – это говорит о незрелости нашего общества. Конечно, медиков нужно защищать, – сказал глава краевого минздрава.

Попов рассказал, что защищать врачей будут при помощи нагрудных камер и камер, установленных в машинах скорой помощи. В этом случае пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.

Он также добавил, что в экстренной ситуации врачи скорой помощи могут воспользоваться тревожными кнопками.

Ранее главный врач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов рассказал “БР”, что вооружение медиков ни к чему хорошему бы не привело. Во-первых, нужно время на овладение нужными навыками, а во-вторых, врач – это все-таки мирная профессия, призванная помогать, а значит, медик не должен быть с дубинкой.

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Взято отсюда