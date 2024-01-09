Дмитрий Устинов рассказал журналистам “Катунь 24”, как прошло начало нового года в нашей больнице

Количество обращений к врачам традиционно растет в период новогодних праздников. Так травмпункт с конца декабря ежедневно принимает от 40 до 50 пациентов в сутки.

«Свою лепту внес гололед, который ввиду погодных явлений в этом году достаточно выражен. Где-то треть пациентов с травмами поступают именно по этой причине. Чаще всего диагностируемые травмы это ушибы и растяжения. Переломы, конечно же, встречаются. Чаще всего это предплечье, кисть, голень», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Устинов .

Если вы травмировались и испытываете сильные болевые ощущения, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медпомощью. А чтобы избежать незапланированных посещений врачей, нужно соблюдать простые правила.

«Следить за своим здоровьем, не злоупотреблять алкоголем, аккуратно вести себя на дорогах, переходить проезжую часть в положенном месте и избегать падений на гололеде», — говорит Дмитрий Устинов.

Источник: https://katun24.ru/news/762186

Взято отсюда.

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