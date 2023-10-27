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Дмитрий Горбунов возглавил подразделения банков ВТБ и “Открытие” в регионах Алтая

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Приоритетной задачей станет плавное объединение клиентов и подразделений двух банков в единую сеть

Дмитрий Горбунов / Фото: пресс-служба банка

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов назначен единым бизнес-лидером ВТБ и банка “Открытие” в регионе. В новой должности он будет отвечать за интеграцию и дальнейшее развитие объединенного бизнеса и сети ВТБ на территории Алтая, а также повышение клиентского сервиса и доступности дистанционных каналов.”Экономика Алтайского края – сложившийся многоотраслевой комплекс, в структуре которого преобладают промышленность с высокой долей обрабатывающих производств. Здесь реализуются значимые государственные программы, край является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия в России. Банк активно финансирует компании пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также проекты жилого и инфраструктурного строительства, занимает значимую долю по продаже ипотеки в регионе”, – прокомментировал руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

По его словам, приоритетной задачей единого бизнес-лидера станет плавное объединение клиентов и подразделений двух банков в единую сеть, улучшение рыночных позиций и развитие отношений с партнерами.

“Сегодня перед нами стоит задача обеспечить комфортный процесс миграции клиентов, а также сохранить все лучшие практики, сервисы, компетенции, наработанные обеими командами. Ключевым направлением корпоративного бизнеса станет поддержка предпринимателей различных сфер экономики в реализации региональных проектов. В рамках розничного направления планируем усилить работу с клиентами, в том числе в небольших населенных пунктах, чей ежемесячный доход составляет от 15 тыс. руб., предложив им полезные сервисы”, – отметил Дмитрий Горбунов.

Дмитрий Горбунов окончил Иркутский государственный национальный исследовательский технический университет по специальностям “Информационные системы” и “Финансы и кредит”. Карьеру в банковской сфере начал в группе ВТБ, где прошел путь от менеджера до управляющего региональным подразделением банка.

новости Алтайский

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