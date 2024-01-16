Дмитрий Нагиев хочет сделать бренд из своего имени

Актер уже подал соответствующую заявку в Роспатент
Кадр из видео / НТВ
Российский актер Дмитрий Нагиев захотел сделать бренд из своего имени. Об этом сообщают “Ведомости”.
Нагиев уже подал соответствующую заявку в Роспатент. В случае одобрения он сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.
Отмечается, что ранее собственного бренда у Нагиева не было, при этом он выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с Julia Fom.
На уточняющий запрос журналистов Дмитрий Нагиев не ответил.
новости Локтевский
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