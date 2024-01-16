реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дмитрий Нагиев хочет сделать бренд из своего имени

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Актер уже подал соответствующую заявку в Роспатент

Дмитрий Нагиев хочет сделать бренд из своего имени

Кадр из видео / НТВ

Российский актер Дмитрий Нагиев захотел сделать бренд из своего имени. Об этом сообщают “Ведомости”.

Нагиев уже подал соответствующую заявку в Роспатент. В случае одобрения он сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, часы, а также оказывать рекламные и образовательные услуги.

Отмечается, что ранее собственного бренда у Нагиева не было, при этом он выпускал коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с Julia Fom. 

На уточняющий запрос журналистов Дмитрий Нагиев не ответил.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле белоснежный BMW 7-Series в бронепленке продают за 7,5 млн рублей

16.01.2024

 Интересное

Силовики проверяют сестру арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева

16.01.2024

 Интересное

Стало известно о состоянии 8-летнего мальчика, которого сбил КамАЗ в Барнауле

16.01.2024

 Интересное

Воронеж подвергся массовым атакам беспилотников, пострадал ребенок

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле на площади Сахарова демонтировали новогодний городок и открыли проезд

16.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле строят Крещенский городок в районе Речного вокзала

16.01.2024

 Интересное

В Барнауле открылся штаб общественной поддержки Алтайского края

16.01.2024

 Интересное

В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным

16.01.2024

 Интересное

Что известно о сбитых российских самолетах над Азовским морем

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске