Несколько родильных отделений в крае временно закрыли в 2023 году. По словам министра здравоохранения, это вынужденное решение

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Закрытие родильных домов в Барнауле и других городов Алтайского края – временное решение. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Так он прокомментировал прекращение деятельности ряда роддомов в Барнауле (БСМП № 2), Новоалтайске, Бийске и Рубцовске.

По словам Попова, это вынужденная мера. В условиях снижения рождаемости такого количества роддомов не требуется.

Снижаемся, и дна пока не видно

По словам Попова, уровень рождаемости в Алтайском крае, как и по всей стране, неумолимо падает. По этому показателю регион “еще не достиг дна”, заметил министр.

Несколько лет назад, когда Алтай был на демографическом пике, в год рождалось порядка 32 тысяч детей. А по итогам 2022 года в крае на свет появилось лишь 17,5 тысячи младенцев. В этом году показатели еще хуже, отметил Попов.

“Оперативный мониторинг нам говорит, что в 2023 году родилось примерно на 700 детей меньше, чем в 2022-м. А это уже меньше 17 тысяч детей”, – рассказал Попов.

Он объяснил, что в таких условиях Министерство здравоохранения просто вынуждено менять маршрутизацию пациенток.

Будут роды – вернут роддома

При таком уровне рождаемости нынешнее количество роддомов в Алтайском крае не требуется, отметил Дмитрий Попов.

“Такая история у нас, например, в Новоалтайске, Бийске и Рубцовске. Ранее там работали по два роддома, а сегодня и на один не хватает родов, чтобы обеспечить полную загруженность коек”, – сказал министр.Поэтому деятельность отдельных медучреждений решено временно приостановить, а на их месте открыть женские консультации. Например, по этому пути сейчас идет барнаульская БСМП № 2, которая ждет разрешения Минздрава РФ переоборудовать роддом под консультацию.

“Это сложная история. Но мы не идем путем закрытия и безвозвратной ликвидации. Инфраструктуру роддомов мы планируем использовать как женские консультации. Целеполагание – охрана детства и женского здоровья – остается. Если маятник качнется в обратную сторону и рождаемость вернется на прежний уровень, мы сможем быстро вновь развернуть эти роддома”, – пояснил Попов. В БСМП № 2 корреспонденту amic.ru рассказывали то же самое. По словам врачей, нужды в большом количестве роддомов сейчас нет. А вот с женскими консультациями ситуация в крае непростая.

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