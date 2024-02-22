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Днем до -15 и слабый ветер: о погоде в Алтайском крае на 23 февраля

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Днем до -15 и слабый ветер: о погоде в Алтайском крае на 23 февраля

Местами по региону будет до -37 градусов

В Алтайском крае 23 февраля в ночные и утренние часы от -26 до -31 градусов, местами до -37. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -10 до -15 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске 23 февраля ночью и утром – от -26 до -31 градусов, днем от -14 до -18 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с.

23 февраля в Бийске метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный.

погода рп5 какая погода ,

Взято отсюда

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