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Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

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Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

Осадков в регионе не ожидается

В Алтайском крае 22 января в ночные и утренние часы от -24 до -29 градусов, местами -18…-23. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -12 до -17, местами от -6 до -11 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с

В Бийске 22 января ночью и утром – от -19 до -21 днем от -17 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 м/с.

22 января 2024 года на территории Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

погода на 3 , самая точная погода ,

Взято отсюда

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