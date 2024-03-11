Днем до +6 и дождь: какая погода будет в Алтайском крае 11 марта

Местами порывы ветра до 15-20 м/с

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 11 марта в Алтайском крае ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем +1…+6 градусов, по западу -4…+1 градус. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

11 марта в Бийске ожидается пасмурная погода, утром слабый снег с дождем, затем слабый дождь. Температура днем +2…+4 градуса, ветер южный 2-5 м/с.

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