Днем пугают, ночью лают: в Бийске собаки сбиваются в стаи и мешают жителям

Собаки особенно привыкают к территориям, где их постоянно подкармливают “добрые люди”

В Бийске не уменьшается количество бездомных собак, особенно опасно, когда они сбиваются в стаи. Пройти мимо страшно не только ребенку, даже взрослому. А по ночам другая “песня”, иногда в прямом смысле этого слова: собаки воют и лают, спать не дают. Страшнее, когда находят себе забаву в виде кошки, которую могут растерзать.

– У нас под окном свора собак растерзала одного из выводка котят, – рассказывают жильцы дома по ул. Мартьянова. – Это очень страшно было, сначала стоял шум и гам, а потом все затихло. На все про все – несколько минут.

Кошки. Зима. Фото: Редакция “БР”

“Своя” стая собак разных мастей обосновалась и вблизи жилых многоквартирных домов по пер. Мопровский.

– Они поселилась под крыльцом аптеки на Мопровском, 36, – сообщают местные жители в паблике ВКонтакте “Бийск 22”. – По тротуару теперь невозможно пройти! День и ночь лай под окнами! Когда уже администрация примет меры?

Бийчане переживают, что бездействие может привести к тому, что прикормленные некоторыми добрыми людьми псы станут агрессивнее к другим. Подобные случаи, увы, не редкость. Ребятишки, которые проходят этой дорогой домой и вовсе могут испугаться размера собак: кобели в данной стае как на подбор, крупные, мощные.

На Мопровском у нас постоянно целая свора, – рассказывают местные жители, и даже объясняют, что привлекает здесь собак. – На улице жарят шашлыки и их кормят, вот они там и блатуют!

Их кормят шашлыками узбеки у рынка, сама видела.

Вот, а мы на первом этаже живем и они прям под окном гавкают всю ночь. А сердобольные бабки их кормят.

Фото: ВКонтакте “Бийск 22”

С тех пор, как безнадзорные собаки стали “имуществом администрации” , бийчане вспоминают об этом практически постоянно. Однако мало что изменилось в решении конкретных проблем: часто на вызовы людей с просьбой убрать собак никто не приезжает, или группа прибывает на место тогда, когда стая уже уходит.

– Это же вроде как имущество администрации? Заберите своих!

Собаки. Зима. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Пункт временного содержания животных в Бийске переполнен, причем собаками, которые к выживанию на улице уже не способны. Это не агрессивные и злые псы, а скорее наоборот: пугливые, больные и измученные людьми или жизнью. И начинать решать проблемы с бродячими стаями важнее с людей:

– Бродячих собак только больше становится на улицах, – отмечают жители города. – Как не крути, но человеческая жизнь дороже. Справедливо ввести ответственность и для хозяев, штрафы, если собака на самовыгуле, без намордника, ее выбросили. Если ты завел себе питомца – будь добр, следи, чтобы она не не пугал прохожих, а охранял собственную территорию. И если так сложилось, что нет возможности продолжать следить и содержать, то тогда в приют, а не на улицу.

По наблюдениям, каждая третья часть от сформировавшейся стаи собак в Бийске вовсе не “бесхозна”, большинство из них хозяйские, но бегают сами по себе. На многих есть следы от ошейника и даже добротные аксессуары для сторожевых псов. В администрации города отмечают, что по конкретной стае, которая обосновалась на Мопровском, решение будет принято профильными специалистами.

– Заявки на отлов бродячих агрессивных животных принимаются по телефону: 40-51-88, позвоните, оставьте свой номер для связи. Если появляется такая проблема, подрядчики выезжают на место и производят отлов. Другие методы применять нет законных оснований. Бывает, что подрядчики не находят собак, ведь животные не сидят на месте. Принимаются меры к поиску, но иногда и это не дает результатов, – отметили в мэрии.

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Взято отсюда