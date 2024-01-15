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“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

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Балерина заявила, что больше не считает актера своим другом

"Днище и проститутка". Волочкова ответила Джигурде за "слив" их пьяного танца

Кадр из видео

Балерина Анастасия Волочкова написала гневный пост в адрес актера Никиты Джигурды, который слил в Сеть домашнее видео. На своей странице в социальной сети она заявила, что больше не считает артиста своим другом.

В полном критики посте она объяснила, что Джигурда был желанным гостем в ее доме и его радушно принимали.

“Ты поступил как днище и проститутка, переобувшаяся в одночасье. После слитого домашнего видео я не считаю тебя более своим другом!” – написала Волочкова, добавив, что не сможет ему этого простить.Она подчеркнула, что поступок не красит Джигурду, а “совесть не купить”, заключив, что в этой жизни можно быть трезвыми или пьяными, но нужно “оставаться людьми”.

Напомним, что ранее в социальных сетях оказался видеоролик, на котором запечатлен танец Волочковой и Джигурды – по виду они очень пьяны. Актер в танце облапал балерину, стянул с нее штаны и поцеловал ниже пупка.

горняк

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