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До -10 градусов. О погоде в Алтайском крае 28 февраля

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В утренние часы местами изморозь, туман

До -10 градусов. О погоде в Алтайском крае 28 февраля

Пожелтевшие листья на снегу / Фото: unsplash.com

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -7 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

город Горняк

Источник

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