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До -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

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Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман

До -11 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

Заснеженная ель в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От -6 до -11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле ожидается от -7 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Горняк22

Источник

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