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До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 марта

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Погода при этом выдастся не самой благоприятной

До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 марта

Снег с дождем / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 10 марта будет тепло, ветрено и дождливо, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Воздух прогреется до +1…+6 градусов, а местами по югу будет до +11. Также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и гололедные явления. На некоторых участках дорог будет сильная гололедица.

Ветер подует южный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

новости Алтайский

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