До +12 градусов потеплеет 19 марта в Алтайском крае, но только на один день

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Уже через сутки в регион вернутся сильный ветер, мокрый снег с метелями и понижение температуры воздуха. А пока жителей региона ждет солнечный и теплый день

Днем 19 марта в Алтайском крае ожидается около +1…+6, а местами по южным районам до +7…+12 градусов. Осадков не ожидается, сообщает сайт регионального ЦГМС .

На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле во вторник будет до +2…+4 градусов и преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Взято отсюда.

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