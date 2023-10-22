Микрорайоны Спутник и Авиатор Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

22 октября по краю ожидается спокойная осенняя погода с небольшими дождями, и лишь по западу местами порывы ветра могут достигать 16 м/с

В воскресный день в Алтайском крае температура воздуха прогреется максимум до +12 градусов, а существенных осадков не прогнозируется, говорится на сайте регионального Гидрометцентра.

22 октября по краю ожидается, +7…+12 градусов, в отдельных районах могут пройти небольшие дожди. Ветер прогнозируют юго-западный, 4-9 м/с, но во второй половине дня по западу порывы могут достичь 16 м/с.

В столице края в воскресенье будет +7…+9 градусов, преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 м/с.

23 октября в отдельных районах уже прогнозируется дождь, переходящий в снег.

Как уже сообщалось, в ноябре в Сибири, по предварительному прогнозу, не ожидается сильных морозов. Снег накроет сибирские регионы 6 ноября и будет выпадать почти ежедневно.

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