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До -14, но без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 января

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Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

До -14, но без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 января

Фото: unsplash.com

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, по востоку местами будет холоднее – от -9 до -14 градусов.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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