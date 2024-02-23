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До -15: о погоде в Алтайском крае 24 февраля

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До -15: о погоде в Алтайском крае 24 февраля

По данным Алтайского ЦГМС , 24 февраля преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём -10…-15 градусов, местами по югу до -5 гр. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле днём -11…-13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Взято отсюда.

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