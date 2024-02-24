До -15: о погоде в Алтайском крае 25 февраля

По данным Алтайского ЦГМС , 25 февраля по северу и западу местами небольшой снег, слабая метель.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём -10…-15 градусов, в предгорьях местами до -5 гр. По северу и западу местами небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём -10…-12 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Взято отсюда.

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