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До 2 млн рублей потратят в Бийске на обрезку и валку деревьев

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До 2 млн рублей потратят в Бийске на обрезку и валку деревьев

Сейчас муниципалитет ищет подрядчика на работы

В Бийске планируют работы по валке аварийных деревьев, омолаживающей, формовочной и санитарной обрезке деревьев. Всего на эти цели город готов потратить до 2 млн рублей.

При этом 2 млн руб. – это максимальная сумма которую готов выделить муниципалитет. А вот сколько фактически получит подрядчик, определят исходя из объема выполненной работы. Складывается это из перечня допустимых работ и их стоимости. 

Например, валку дерева, диаметром в 16 см, оценивают в 4 тыс. руб., а дерева, диаметром в метр, – уже в 32 тыс. руб. Омолаживающая обрезка кроны дерева, диаметром в метр, стоит 20,4 тыс. руб., санитарная обрезка – 1,5 тыс. руб. 

Работы планируется провести до конца ноября. 

Контракт включают в себя следующие виды работ:

  • валка аварийных деревьев;
  • омолаживающая обрезка кроны деревьев, обрезка крон деревьев под естественный вид;
  • формовочная обрезка кроны деревьев, обрезка деревьев в рядовых и аллейных посадках;
  • санитарная обрезка деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев, вырезка сухих ветвей деревьев;
  • погрузочные работы при автомобильных перевозках;
  • вывоз растительных отходов и порубочных остатков.

Оговаривается, что в случае валки аварийных деревьев в 50-метровой опасной зоне может находиться только вальщик и его помощник. Валка деревьев при нахождении в опасной зоне людей, животных, машин и механизмов запрещается.

Указано в документе и что понимается под омолаживающей обрезкой, которая уже несколько лет вызывает споры среди бийчан. Это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону.

Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост. 

Санитарная же обрезка кроны деревьев направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей. 

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Взято отсюда

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