До +2: о погоде в Алтайском крае 12 марта

По данным Алтайского ЦГМС , 12 марта в отдельных районах небольшой, по западу умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления.

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В Алтайском крае днём -3…+2 градуса, по югу до +7 гр. В отдельных районах небольшой, по западу умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём -1…+1 градус. В конце дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.

Взято отсюда.

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