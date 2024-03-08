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До -20 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

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Жителей регион также ждет небольшой снег и порывистый ветер

До -20 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Зимний пейзаж / Фото: unsplash.com

20-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ночь на 9 марта, сообщают в региональном Гидрометцентре.

“Ночью 9 марта температура -10… -15 градусов, местами до -20. В отдельных районах небольшой снег”, — сказано в прогнозе.

Также синоптики предупреждают о гололедице на некоторых участках дорог и южном ветре, скорость которого при порывах может достигать 13 м/с.

Утром в воскресенье местами изморозь, также возможен туман.

Днем будет тепло — от 0 до +5 градусов, но местами по северу — до -5. В отдельных районах также ожидается небольшой мокрый снег.

новости Алтайский

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