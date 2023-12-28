Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

До +3 градусов ожидается в Алтайском крае 28 декабря

Подписывайся на ГОРНЯК22!

До +3 градусов ожидается в Алтайском крае 28 декабря

Снежный, но теплый четверг ожидает жителей Алтайского края.

28 декабря температура воздуха по региону будет варьироваться от -2 до +3 градусов. Местами ожидается небольшой снег вперемешку с дождем. В некоторых районах возможны метели и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В Барнауле потеплеет максимум до +2 градусов. В течение дня ожидается снег. Порывы ветра могут достигать 7-12 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

>

Еще читают

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , алтай новости происшествия ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix