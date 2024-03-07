Погода. Весна. Март Фото: pexels.com

К выходным синоптики прогнозируют положительные дневные температуры. При этом на большей части края возможен снег и порывы ветра

До -5…0, а местами до +5 градусов потеплеет днем 7 марта в Алтайском крае, о чем сообщает сайт регионального ЦГМС.

В этот день по краю преимущественно без осадков, но местами по северным районам пройдет небольшой снег. На дорогах скользко. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается около 0…-2 градусов и преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Взято отсюда