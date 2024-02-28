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До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 28 февраля

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До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 28 февраля

Лед. Потепление Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжается постепенное потепление. При этом синоптики предупреждают о гололедице и небольших порывах ветра

В Алтайском крае продолжается потепление. В регионе днем столбик термометра поднимется до -5 градусов, сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Ночью температура в крае все еще опускается. Так, в ночь на 28 февраля она достигала отметки в -22…-27 градусов.

Днем же синоптики обещают потепление сразу на 15–20 градусов: температура воздуха составит -5…-10 градусов. По западу возможны порывы ветра до 12 м/с.

В Барнауле температура днем составит -7…-9 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер от 2 до 7 м/с.

Взято отсюда

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