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До +5. О погоде в Алтайском крае 7 марта

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Местами возможен небольшой снег

До +5. О погоде в Алтайском крае 7 марта

Заснеженное дерево в солнечную погоду / Фото: pxhere.com

В некоторых районах Алтайского края 7 марта ожидается по-настоящему весеннее тепло. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит 0…-5 градусов, местами – до +5 градусов. Преимущественно без осадков, местами по северу небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

город Горняк

Источник

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