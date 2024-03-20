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До +6 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 20 марта

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Небольшой, местами умеренный снег

До +6 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 20 марта

Метель / Фото: unsplash.com

От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае днем 20 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По югу будет заметно теплее – до +6 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. В первой половине дня пройдет небольшой снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

город Горняк

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