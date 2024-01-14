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До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 января

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При этом в регионе будут снег, метели и сильнейший ветер

До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 января

Фото: unsplash.com

Теплая, ветреная и снежная погода установится в Алтайском крае днем 14 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами по западу похолодает до -4, а в Барнауле будет до +3 градусов.

Ожидается небольшой, местами умеренный обычный и мокрый снег. Также местами будут метели, гололедные явления и отложение мокрого снега.

Ветер подует северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы со скоростью 25-30 м/с.

город Горняк

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