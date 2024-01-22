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До -6 градусов потеплеет в Алтайском крае 22 января

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До -6 градусов потеплеет в Алтайском крае 22 января

Снег. Погода. Зима. Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Новая неделя начнется в некоторых районах с утреннего тумана и изморози, а днем местами потеплеет до -6 градусов. Снега не ожидается

Понедельник в Алтайском крае будет безветренный и без сильных морозов, говорится в прогнозе регионального ЦГМС.

22 января в Алтайском крае днем термометры покажут около -12…-17 градусов, местами потеплеет до -6…-11. В Барнауле будет -12…-14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет южный, 2–7 м/с.

Напомним, что до 18.00 понедельника в Барнауле и Бийске сохранятся условия, которые препятствуют рассеиванию вредных веществ в воздухе, поэтому возможна дымка.

Ранее в администрации Барнаула рассказали, как контролируют очистку территорий торговых точек и промышленных предприятий от снега и наледи.

Взято отсюда

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