Снег. Погода. Зима. Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Новая неделя начнется в некоторых районах с утреннего тумана и изморози, а днем местами потеплеет до -6 градусов. Снега не ожидается

Понедельник в Алтайском крае будет безветренный и без сильных морозов, говорится в прогнозе регионального ЦГМС.

22 января в Алтайском крае днем термометры покажут около -12…-17 градусов, местами потеплеет до -6…-11. В Барнауле будет -12…-14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет южный, 2–7 м/с.

Напомним, что до 18.00 понедельника в Барнауле и Бийске сохранятся условия, которые препятствуют рассеиванию вредных веществ в воздухе, поэтому возможна дымка.

Ранее в администрации Барнаула рассказали, как контролируют очистку территорий торговых точек и промышленных предприятий от снега и наледи.

Взято отсюда