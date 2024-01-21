реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

До -7 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Осадков не ожидается, а ветер будет едва ощутимым

До -7 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 января

Фото: unsplash.com

Прохладная погода с локальными потеплениями будет преобладать в Алтайском крае 21 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит от -13 до -18 градусов, но местами ожидается до -7…-12 градусов. В Барнауле термометры покажут -14…-16.

Без осадков. Ветер подует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с.

Режим “черного неба” в Бийске и Барнауле тем временем сохраняется – он продлится до 18:00 22 января.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

21.01.2024

 Новости Алтай

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Емельян Перезимник: приметы и какой обряд по поверьям проводили 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоются, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

21.01.2024

 Новости Алтай

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

21.01.2024

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

21.01.2024

 Происшествия

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

21.01.2024

 Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске