До -7 градусов потеплеет в Алтайском крае 21 января

Осадков не ожидается, а ветер будет едва ощутимым

Фото: unsplash.com

Прохладная погода с локальными потеплениями будет преобладать в Алтайском крае 21 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в этот день составит от -13 до -18 градусов, но местами ожидается до -7…-12 градусов. В Барнауле термометры покажут -14…-16.

Без осадков. Ветер подует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с.

Режим “черного неба” в Бийске и Барнауле тем временем сохраняется – он продлится до 18:00 22 января.

Горняк22



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