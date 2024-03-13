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До -7 градусов ожидается в Алтайском крае 13 марта

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До -7 градусов ожидается в Алтайском крае 13 марта

Ветреная среда ожидает жителей Алтайского края.

13 марта температура воздуха по региону будет варьироваться от -2 до -7 градусов. Местами по югу потеплеет до +3. В некоторых районах возможен небольшой снег вперемешку с дождем. Порывы ветра могут достигать 12-22 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха опустится максимум до -5 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег. По прогнозу синоптиков, возможен ветер порывами до 12 м/с.

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Взято отсюда.

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