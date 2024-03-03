До -7: о погоде в Алтайском крае 4 марта

По данным Алтайского ЦГМС , 4 марта небольшой, местами умеренный снег, метели.
Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае днём -2…-7 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле днём -4…-6 градусов. Временами снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.
Взято отсюда.
новости горного алтая и республики алтай свежие , алтай новости происшествия ,