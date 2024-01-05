До -7: о погоде в Алтайском крае 5 января

По данным Алтайского ЦГМС , 5 января местами в западных районах небольшой снег, метель.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём -2…-7 градусов, по югу местами -2…+3 гр. Местами в западных районах небольшой снег, метель. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле днём -2…-4 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Взято отсюда.

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