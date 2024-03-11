До +7. О погоде в Алтайском крае 12 марта

Местами ожидается мокрый снег

Капель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1023411

В Алтайском крае продолжает теплеть. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха по региону составит -3…+2 градуса, по югу – до +7 градусов. В отдельных районах небольшой, по западу умеренный снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -1…+1 градус. В конце дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с.

новости Локтевский



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