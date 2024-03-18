До +7: тепло и без осадков будет в Алтайском крае 18 марта

В предгорьях местами будет до +12 градусов

В Алтайском крае 18 марта в ночные и утренние часы от -2 до -7 градусов, местами до -12. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами в северо-западных районах возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в крае от +2 до +7 градусов, в предгорьях местами до +12. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске 18 марта ночью и утром – от -1 до -3 градусов, днем от +2 до +7. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

погода на 3 , погода дня гисметео ,

Взято отсюда