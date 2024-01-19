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«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

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Сбор средств организовал московский блогер

«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

— Дай вам бог здоровья, я не знала, что такое в жизни бывает. Что кто-то может вот так взять и нам помочь, — плача, говорит Екатерина Кузьмина, мама четырех детей. Под Новый год она с мужем и детьми остались без крова — их дом в Кургане, купленный на маткапитал, полностью сгорел 14 декабря.

Екатерина крепко обнимает своего спасителя, который приехал к ним из Москвы, и продолжает плакать. Помочь курганской многодетной семье взялся блогер Евгений Супер, автор проекта «Время — вперед!», в котором рассказывают о достижениях страны и промышленных предприятиях. Его тронул материал корреспондента 45.RU, в котором наши курганские коллеги рассказывали о несчастье, настигшем семью Кузьминых в декабре 2023-го.

«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

Стечение обстоятельств

У Екатерины Кузьминой и Александра Дёмина не только полностью сгорел дом, но и чуть не погибли дети. 14 декабря на веранде начался пожар, к моменту, когда старший сын, 12-летний Марк Прожерин, увидел огонь, входная дверь уже расплавилась. Он вытащил через окно из горящего дома двух братьев 5 и 6 лет и двухлетнюю сестру. Спасаясь, ребята не успели даже взять одежду. От полыхающего дома в сильный мороз они побежали по снегу босиком и практически полностью раздетыми к соседям.

Дом сгорел перед самой его продажей. В момент пожара родители как раз были у риелтора — довозили последние нужные справки. На вырученные деньги, добавив взятые в кредит, семья хотела купить новый дом и переехать. Но после пожара продавать уже было нечего.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСемья получит дом, который хотела купить до пожара

— Я до последнего не верила, что вы действительно приедете. И что это правда. Я никому не говорила, даже детям. Спасибо большое вам, спасибо всем вашим подписчикам, — сказала, вытирая слезы от счастья Екатерина Кузьмина.

Пока Екатерина плакала, малыши распаковывали новые игрушки и вспоминали свои сгоревшие вещи: Марк принялся рассматривать квадрокоптер и помогать братьям собирать подаренную им детскую палатку. А после сели пить чай.

За столом мама детей Екатерина решилась наконец-то рассказывать своему юному сыну-герою Марку, зачем к ним приехал Евгений Супер.

— Евгений приехал помочь нам купить этот дом, сынок, — сказала Екатерина. — Ты представляешь, у нас будет новый дом!

Скромный 12-летний Марк даже не сразу понял, что сказала ему мама, и переспросил, можно ли ему радоваться.

— Конечно, надо радоваться! — ответил Евгений.

Родители пообещали Марку выделить большую комнату с балконом, с которого он сможет через телескоп рассматривать звездное небо.

«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

Покупка дома

На следующий день Евгений вместе с Екатериной и Александром оформили сделку купли-продажи дома в банке. Еще перед оформлением документов Екатерина поблагодарила продавцов за то, что они согласились придержать дом и не продали его раньше другим людям.

— В декабре Екатерина с Александром приезжали, посмотрели дом. Им он понравился. Дом большой, хороший, большой сад. Мы начали готовить документы к сделке. У них был покупатель на их дом, собирались взять кредит, а потом из новостей я узнаю, что у них сгорел дом. Я была в шоке. Мы с Екатериной созванивались.

Очень жалко их стало. Но почему-то после этого случая все стали интересоваться нашим домом. Было несколько покупателей, тоже были многодетные, но я сказала, что пока придержу немного. Уже после праздников мне они позвонили и рассказали, что им помогут с покупкой. Это какое-то новогоднее чудо! — рассказала 45.RU продавец дома Варвара.

Искренне радовалась за многодетную семью в момент сделки и риелтор Лариса Прокопьева. В момент пожара Екатерина и Александр как раз были у нее со всеми документами на продажу их дома.

— Эту семью я знаю больше шести лет. Я им помогала покупать этот сгоревший дом на материнский капитал. И потом мы общались. В прошлом году они ко мне обратились за помощью в продаже их дома. Мы нашли покупателя, у нас почти всё было готово к сделке.

Они бросились к выходу и уехали. Хорошо, что хоть все документы у них были с собой и не сгорели в доме. Семья очень хорошая, дружная. Я очень рада, что им помогли, — рассказала Лариса Прокопьева.

На заключительное оформление документов на покупку дома у семьи ушло около часа.

— Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше такое горе. И дай бог всем здоровья. Если бы не вы, я не знаю, что с нами бы было. Огромное всем спасибо, кто нам помог! — обратилась к людям, которые переводили средства, Екатерина.

«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

«До последнего не верила, что это правда». Многодетной семье погорельцев люди собрали деньги на новый дом

Награды еще впереди

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сразу после пожара сообщали, что представят Марка к ведомственной награде. По последним данным, документы уже отправили.

— Награжден будет ведомственной медалью, представление к награждению уже в Москве, — прокомментировала 45.RU руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

Сейчас Екатерина вместе с детьми готовится к переезду в новый дом.

Взято Источник
19.01.2024

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