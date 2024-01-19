Сбор средств организовал московский блогер

— Дай вам бог здоровья, я не знала, что такое в жизни бывает. Что кто-то может вот так взять и нам помочь, — плача, говорит Екатерина Кузьмина, мама четырех детей. Под Новый год она с мужем и детьми остались без крова — их дом в Кургане, купленный на маткапитал, полностью сгорел 14 декабря.

Екатерина крепко обнимает своего спасителя, который приехал к ним из Москвы, и продолжает плакать. Помочь курганской многодетной семье взялся блогер Евгений Супер, автор проекта «Время — вперед!», в котором рассказывают о достижениях страны и промышленных предприятиях. Его тронул материал корреспондента 45.RU, в котором наши курганские коллеги рассказывали о несчастье, настигшем семью Кузьминых в декабре 2023-го.

Стечение обстоятельств

У Екатерины Кузьминой и Александра Дёмина не только полностью сгорел дом, но и чуть не погибли дети. 14 декабря на веранде начался пожар, к моменту, когда старший сын, 12-летний Марк Прожерин, увидел огонь, входная дверь уже расплавилась. Он вытащил через окно из горящего дома двух братьев 5 и 6 лет и двухлетнюю сестру. Спасаясь, ребята не успели даже взять одежду. От полыхающего дома в сильный мороз они побежали по снегу босиком и практически полностью раздетыми к соседям.

Дом сгорел перед самой его продажей. В момент пожара родители как раз были у риелтора — довозили последние нужные справки. На вырученные деньги, добавив взятые в кредит, семья хотела купить новый дом и переехать. Но после пожара продавать уже было нечего.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСемья получит дом, который хотела купить до пожара

— Я до последнего не верила, что вы действительно приедете. И что это правда. Я никому не говорила, даже детям. Спасибо большое вам, спасибо всем вашим подписчикам, — сказала, вытирая слезы от счастья Екатерина Кузьмина.

Пока Екатерина плакала, малыши распаковывали новые игрушки и вспоминали свои сгоревшие вещи: Марк принялся рассматривать квадрокоптер и помогать братьям собирать подаренную им детскую палатку. А после сели пить чай.

За столом мама детей Екатерина решилась наконец-то рассказывать своему юному сыну-герою Марку, зачем к ним приехал Евгений Супер.

— Евгений приехал помочь нам купить этот дом, сынок, — сказала Екатерина. — Ты представляешь, у нас будет новый дом!

Скромный 12-летний Марк даже не сразу понял, что сказала ему мама, и переспросил, можно ли ему радоваться.

— Конечно, надо радоваться! — ответил Евгений.

Родители пообещали Марку выделить большую комнату с балконом, с которого он сможет через телескоп рассматривать звездное небо.

Покупка дома

На следующий день Евгений вместе с Екатериной и Александром оформили сделку купли-продажи дома в банке. Еще перед оформлением документов Екатерина поблагодарила продавцов за то, что они согласились придержать дом и не продали его раньше другим людям.

— В декабре Екатерина с Александром приезжали, посмотрели дом. Им он понравился. Дом большой, хороший, большой сад. Мы начали готовить документы к сделке. У них был покупатель на их дом, собирались взять кредит, а потом из новостей я узнаю, что у них сгорел дом. Я была в шоке. Мы с Екатериной созванивались.

Очень жалко их стало. Но почему-то после этого случая все стали интересоваться нашим домом. Было несколько покупателей, тоже были многодетные, но я сказала, что пока придержу немного. Уже после праздников мне они позвонили и рассказали, что им помогут с покупкой. Это какое-то новогоднее чудо! — рассказала 45.RU продавец дома Варвара.

Искренне радовалась за многодетную семью в момент сделки и риелтор Лариса Прокопьева. В момент пожара Екатерина и Александр как раз были у нее со всеми документами на продажу их дома.

— Эту семью я знаю больше шести лет. Я им помогала покупать этот сгоревший дом на материнский капитал. И потом мы общались. В прошлом году они ко мне обратились за помощью в продаже их дома. Мы нашли покупателя, у нас почти всё было готово к сделке.

Они бросились к выходу и уехали. Хорошо, что хоть все документы у них были с собой и не сгорели в доме. Семья очень хорошая, дружная. Я очень рада, что им помогли, — рассказала Лариса Прокопьева.

На заключительное оформление документов на покупку дома у семьи ушло около часа.

— Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше такое горе. И дай бог всем здоровья. Если бы не вы, я не знаю, что с нами бы было. Огромное всем спасибо, кто нам помог! — обратилась к людям, которые переводили средства, Екатерина.

Награды еще впереди

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сразу после пожара сообщали, что представят Марка к ведомственной награде. По последним данным, документы уже отправили.

— Награжден будет ведомственной медалью, представление к награждению уже в Москве, — прокомментировала 45.RU руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

Сейчас Екатерина вместе с детьми готовится к переезду в новый дом.

Взято Источник

19.01.2024